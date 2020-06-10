Kahvehanelerde oyun serbest mi? Okey, kağıt, tavla

İNTERNET CAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada bazı mekanlarla ilgili esneme getirilmesine rağmen internet cafeler ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Yapılan son açıklama şu şekilde: "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla faaliyete geçebilecektir. Milli parklar, doğa parkları ve sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, Düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla hizmet vermeye başlayabilecektir."







Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada bazı mekanlarla ilgili esneme getirilmesine rağmen internet cafeler ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Yapılan son açıklama şu şekilde: "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla faaliyete geçebilecektir. Milli parklar, doğa parkları ve sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, Düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla hizmet vermeye başlayabilecektir."

Kahvelerde okey serbest mi? merakı sebebiyle vatandaşlar sorularını soruyor. Okey oynama yasağı da denşilen kahvelerde okey serbest bi bilgisi araştırması sürüyor. Kıraathanelerde okey oynanacak mı? ile birlikte Kıraathanelerde kısıtlama kalktı mı? aramaları yoğun şekilde sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasında kıraathanelerde okey oynanması ile ilgili yeni bir gelişme olmadığı anlaşıldı. Kıraathanelerde oyun salonları ne zaman açılır bilgisi yapılan en son koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda yer almadı.Bunun anlamı, kıraathanelerde oyun oynanacak mı? Kıraathane salonlarının ne zaman açılacaği belli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düğün ve nikah salonlarının yeniden açılacağını söyledi. Yapılan açıklamaların ardından Okey, kağıt, tavlasalonları ve kıraathanelerdeki okey oynama yasağının duruma gözler çevrildi. Peki, oyun salonları ne zaman açılacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar...Son yapılan açıklamalara göre kıraathanelerde oyokey oynacak mı? aramasının çok yapıldığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs önlemlerini hafiflettiği açıklamasında kıraathanelerde okey oynanacak mı? sorusunun cevabı hayır olarak değerlendirildi. Kısıtlamalar kalktı mı diye belirtilen bilgilerin de devam ettiği anlaşıldı. Ayrıca Corona virüste vaka sayısının düşmesinin ardından kademeli olarak başlayan normalleşme sürecine yenileri eklendi. Bu kapsamda 18 yaş altı vatandaşlar yanlarında ebeveynleri olarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Kahvelerde okey salonu ve kahvehanelerde okey oynama yasağı alınan yeni kararlar kapsamında tutulmadı.Kıraathanelerde okey izni açılacak mı?, kıraathanelerde okey oynamak yasak mı, okey oynama yasağı kalktı mı? kahvelerde okey oynamak soruları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada bazı mekanlarla ilgili esneme getirilmesine rağmen okey salonları, kahvehaneler gibi mekanlarla ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Yapılan son açıklama şu şekilde: "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla faaliyete geçebilecektir. Milli parklar, doğa parkları ve sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, Düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla hizmet vermeye başlayabilecektir."Okey salonları açılacak mı?, kahvelerde okey oynamak yasak mı, okey oynama yasağı kalktı mı? Kahvede okey oynamak soruları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada bazı mekanlarla ilgili esneme getirilmesine rağmen okey salonları, kahvehaneler gibi mekanlarla ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Yapılan son açıklama şu şekilde: "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla faaliyete geçebilecektir. Milli parklar, doğa parkları ve sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, Düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla hizmet vermeye başlayabilecektir."