Kahta 02 Spor'da transfer heyecanı

Kahta02 Spor peşinde olduğu futbolcuyu kadrosuna kattı.

30 Aralık 2019 11:33
Kahta 02 Spor'da transfer heyecanı
Kahta02 Spor uzun süredir peşinde olduğu Edirnespor'da oynayan Hakan Doğan ile anlaştı. Hakan Doğan'ı transfer ettiklerini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Kulüp Başkanı Musa Yıldırım, "Değerli Kahta02 Spor camiası, sezon başında ilk transfer için görüştüğüm, kişiliği ve karakteri ile örnek olan kulübümüzün formasını terletmesini çok istememe rağmen anlaşamadığımız, ikinci devrenin başında yine ilk transfer görüşmemizi gerçekleştirdiğimiz futbolcumuzla anlaşmış bulunuyoruz.
Edirnespor başkanımız ve futbolcumuzla yapılan görüşmeler neticesinde her iki taraf ile de anlaşmaya varılmıştır. Artık Hakan Doğan Kahta02 Sporludur. Kâhta'mıza hayırlı olsun.

Edirnespor Kulüp Başkanımıza teşekkür ediyorum.

Şampiyonluk yolunda emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. Transferlerimiz devam edecektir. Hedef 3. Lig inşallah" ifadelerini kullandı. 

Bir dönem Adıyaman 1954'te oynayan 29 yaşındaki futbolcu santrafor olarak görev yapıyor.

TAM BİR GOL MAKİNASI
Hakan Doğan, Bölgesel Amatör Lig'de 174 maçta 125 gol atarak Bölgesel Amatör Lig tarihinin en çok gol atan futbolcusu konumunda.


KAYNAK: kahtaajans.com.tr

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