Kahramanmaraş'ta fırtına: Son dakika Kahramanmaraş'ta çatıdan kopan parçalar çadırların üstüne düştü

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Halk Tv Muhabiri Ferit Demir, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Memiş Özdal mahallesindeki çadırkentin savaş alanına döndüğünü anlattı. Ağır hasarlı apartmanın çatısından tipi, fırtına ve hortum sonrası uçan parçaların çadırkentin üstüne düştüğünü anlatan Demir, 20'den fazla yaralı olduğunu, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.Demir, Fatih Mahallesi yakınında da aynı durumun yaşandığını, birçok vatandaşın da yaralandığını anlattı.Saat 16.00 sıralarında fırtına sonra hortum oluştuğunu, hortumun ağır hasarlı binaların çatılarını metrelerce uzağa uçurduğunu söyledi.Ferit Demir çatının uçtuğu bölgede gönüllü öğretmenlerin ders verdiği sınıfların bulunduğunu, yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu anlattı.Fırtınanın ve hortumun etkisiyle araçların yerinden havalandığını söyledi.Bölgeye çok sayıda ambulansın aktarıldığını anlatan Demir, çadırların da yerle bir olduğunu, AFAD'ın da arama kurtarma faaliyetlerine başladığını aktardı.Bir depremzede otururken çatıdan parçaların düştüğünü belirterek "Bir deprem gitti başka bir deprem geldi" diyerek yaşadıklarını anlattı.Çadırkentin savaş alanına döndüğü görüldü. Ferit Demir yaralananların Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti.