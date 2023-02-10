Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi 105'inci saatte kurtarıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde faaliyet yürüten akademisyenler ve idari personelden oluşan Sakarya Uygulamaları Bilimler Üniversitesine bağlı arama kurtarma ekipleri ile Zonguldaklı madenciler, Onbaşı Osman Caddesi ile 33010. Sokak arasındaki bir binanın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Ekipler, çalışmalar sonucu 38 yaşındaki "Hüseyin" isimli kişiyi, depremin üzerinden geçen 105'inci saatte enkazdan sağ kurtardı.



Depremzede, madencilerin de desteğiyle taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ