Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi 105'inci saatte kurtarıldı

"Asrın felaketi" olan nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 105 saat sonra 38 yaşındaki bir kişi sağ çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi 105'inci saatte kurtarıldı
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10 Şubat 2023 16:39
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde faaliyet yürüten akademisyenler ve idari personelden oluşan Sakarya Uygulamaları Bilimler Üniversitesine bağlı arama kurtarma ekipleri ile Zonguldaklı madenciler, Onbaşı Osman Caddesi ile 33010. Sokak arasındaki bir binanın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, çalışmalar sonucu 38 yaşındaki "Hüseyin" isimli kişiyi, depremin üzerinden geçen 105'inci saatte enkazdan sağ kurtardı.

Depremzede, madencilerin de desteğiyle taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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