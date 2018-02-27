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"Kahin Vida" Fenerbahçe'ye atacağı golü bildi

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında ilk golünü atan Domagoj Vida'nın maçtan önce arkadaşına gol atacağını söylediği belirtildi

Kaynak: Haberturk
'Kahin Vida' Fenerbahçe'ye atacağı golü bildi
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27 Şubat 2018 12:47
Oğuzhan Özyakup'un hastalanıp kadrodan çıkarılmasıyla kendisine ilk 11'de yer bulan Domagoj Vida, gol atacağını tahmin etti.

Derbi öncesi yakın dostu Azem Haydaroğlu ile görüşen Hırvat stoperin, gol atacağını söylediği ortaya çıktı. Hırvat stoper golden sonra kaleci antrenörü Mrmic'e koşarken maçı tribünden izleyen yakın arkadaşı Azem Haydaroğlu'nu eliyle selamladı.

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