KAGİDER'den Galatasaray'a fırsat eşitliği sertifikası

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER, kadın istihdamını destekleyen ve iş hayatında fırsat eşitliği tanıyan insan kaynakları uygulamaları nedeniyle Galatasaray Kulübüne, Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikası verdi.
Rams Park'ta düzenlenen sertifika törenine Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyesi Lara Yılmaz, KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, başkan yardımcıları Güzin İlker, Şila Gök, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Emine Ebru Arslan katıldı.
KAGİDER Başkanı Bezircioğlu, toplantıda yaptı konuşmada, sarı-kırmızılıların bu sertifikayı alan ilk kulüp olduğunu belirterek, "Kadının girişimcilikteki rolü oldukça geride. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığın artması bizim için önemli. Galatasaray bir ilke imza atarak, Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasını alan ilk spor kulübü oldu. Bu sertifika kurumlarda, toplumda eşit fırsatlara ulaşabilmek, kadınların istihdamda yer almasını sağlamak, girişimcilik noktasında desteklemekte oldukça önem teşkil ediyor. Galatasaray Kulübü olarak fırsat eşitliği modeli sertifika sürecini başarıyla tamamlayarak erkek egemen spor camiasında bu farkındalığı oluşturmanız bizim için önemli." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyesi Lara Yılmaz, Galatasaray'ın Türkiye'de önemli bir konuya öncülük etmesinden dolayı mutluluk ve gurur yaşadıklarını vurgulayarak, "Bu sertifika kadın-erkek fırsat eşitliği taahhüdümüzün bir yansımasıdır. Cinsiyet eşitliğini teşvik eden kurumları ödüllendiren FEM sertifikasını alan ilk spor kulübü olarak bu misyona dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Sertifika sadece bir belge değil toplumsal bir sorumluluktur. Bu sertifikayı alarak kadın liderliğine yönelik uygulamaları geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. Galatasaray olarak her türlü ayrımcılığa karşı bir duruş sergilemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ise Galatasaray'ın her konuda öncü olduğunu ifa ederek şunları söyledi:
"Bu sertifika töreni bunu bambaşka evreye taşıdığını gösteriyor. Galatasaray'ın Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunun ispatı. Amacımız sadece sahada rakiplerimizle mücadele etmek değil çok daha fazlası. Bu da bunun net bir örneği. Attığımız adımlarla bizden sonraki kuşaklara ışık tutmak zorundayız. Kadın-erkek fırsat eşitliği, bu alanda önem verdiğimiz konular arasında ilk sırada. Daha yolun başındayız. Galatasaray'a gönül veren kişi ve kuruluşları iş dünyasında fırsat eşitliği konusunda aksiyon almaya davet ediyoruz."
Rams Park'ta düzenlenen sertifika törenine Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyesi Lara Yılmaz, KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, başkan yardımcıları Güzin İlker, Şila Gök, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Emine Ebru Arslan katıldı.
KAGİDER Başkanı Bezircioğlu, toplantıda yaptı konuşmada, sarı-kırmızılıların bu sertifikayı alan ilk kulüp olduğunu belirterek, "Kadının girişimcilikteki rolü oldukça geride. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığın artması bizim için önemli. Galatasaray bir ilke imza atarak, Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasını alan ilk spor kulübü oldu. Bu sertifika kurumlarda, toplumda eşit fırsatlara ulaşabilmek, kadınların istihdamda yer almasını sağlamak, girişimcilik noktasında desteklemekte oldukça önem teşkil ediyor. Galatasaray Kulübü olarak fırsat eşitliği modeli sertifika sürecini başarıyla tamamlayarak erkek egemen spor camiasında bu farkındalığı oluşturmanız bizim için önemli." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyesi Lara Yılmaz, Galatasaray'ın Türkiye'de önemli bir konuya öncülük etmesinden dolayı mutluluk ve gurur yaşadıklarını vurgulayarak, "Bu sertifika kadın-erkek fırsat eşitliği taahhüdümüzün bir yansımasıdır. Cinsiyet eşitliğini teşvik eden kurumları ödüllendiren FEM sertifikasını alan ilk spor kulübü olarak bu misyona dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Sertifika sadece bir belge değil toplumsal bir sorumluluktur. Bu sertifikayı alarak kadın liderliğine yönelik uygulamaları geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. Galatasaray olarak her türlü ayrımcılığa karşı bir duruş sergilemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ise Galatasaray'ın her konuda öncü olduğunu ifa ederek şunları söyledi:
"Bu sertifika töreni bunu bambaşka evreye taşıdığını gösteriyor. Galatasaray'ın Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunun ispatı. Amacımız sadece sahada rakiplerimizle mücadele etmek değil çok daha fazlası. Bu da bunun net bir örneği. Attığımız adımlarla bizden sonraki kuşaklara ışık tutmak zorundayız. Kadın-erkek fırsat eşitliği, bu alanda önem verdiğimiz konular arasında ilk sırada. Daha yolun başındayız. Galatasaray'a gönül veren kişi ve kuruluşları iş dünyasında fırsat eşitliği konusunda aksiyon almaya davet ediyoruz."