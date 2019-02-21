Kagawa'nın Fenerbahçe maçı heyecanı

Kagawa da derbide oynamak istediğini belirterek, "

Her zaman 90 dakika oynayacakmış gibi çalışıyorum. Şans bulursam iyi bir sonuç ortaya çıkarmak ve gol atarak takımımın derbide kazanmasında rol almak istiyorum" sözlerini kullandı

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in cezalı olması, ara transferde takıma katılan Shinji Kagawa'ya 11 yolunu açtı. Şenol Güneş bu bölgede Dorukhan'ı da deniyor ancak kesin kararını henüz vermedi.Borussia Dortmund'da son dönemde forma şansı bulamayan Japon yıldız sahaya çıkarsa, F.Bahçe derbisiyle birlikte 118 günlük aranın ardından ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de görev alacak.Tecrübeli 10 numara, Dortmund'da son olarak Almanya Kupası ikinci turunda Union Berlin'le 31 Ekim 2018'de oynanan karşılaşmada 11'de sahaya çıkmıştı. Kagawa, Bundesliga'da ise Hoffenheim'a karşı 22 Eylül 2018'de Dortmund formasıyla ilk 11'de mücadele etmişti.