Kagawa veda ediyor; Göztepe'yi istiyor

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve Real Zaragoza'lı Japon futbolcu Shinji Kagawa Göztepe yolunda. İspanya 2. Ligi ekiplerinden Zaragoza'da forma giyen Japon 10 numaranın Göztepe ile anlaştığı ve yeni sezonda İzmir'e geleceği iddia edildi.



Koronavirüs sonrası ekonomik küçülmeye giden İspanyol ekip, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi. Türkiye'den mutlu ayrılan Kagawa, sarı-kırmızılı ekibe transferine sıcak bakıyor.



TÜRKİYE'DEN MUTLU AYRILDI



Japonya'da 97 kez milli olan ve 31 gol atan Kagawa, bu sezon LaLiga 2'de Zaraoza ile 26 karşılaşmaya çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



Bu karşılaşmalarda sadece 2 kez sarı kart gören 1.75'lik maestronun performansından memnun kalmayan ve koronavirüs sonrası ekonomik küçülmeye giden İspanyol ekip, Kagawa ile devam etmeyecek



6 GOLE KATKI YAPTI



Beşıktaş ile Süper Lig'de 14 maça çıkan ve 548 dakika sahada kalan Shinji Kagawa, 4 gol atarken, 2 de asist yaptı. 6 gole katkıda bulunan Japon maestro, hiç oyundan atılmazken 1 kez sarı kart gördü.



