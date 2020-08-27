Kagawa Türkiye'ye gönebilir

2018-19 sezonunun 2. yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sonrasında sürpriz şekilde Zaragoza'ya giden Shinji Kagawa tekrar Türkiye'ye dönebilir.



La Liga'ya çıkamayan takımdan ayrılabileceği konuşulan Japon oyuncuya, Türkiye'den de teklif olduğu kaydedildi.



ElDesmarque'nin haberine göre Türkiye ile birlikte Katar ve Suudi Arabistan'dan da Kagawa için ciddi bir ilgi var.



Zaragoza ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Kagawa, geçen sezon 36 maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



