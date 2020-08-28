Kagawa, Türkiye'ye dönebilir

Bir dönem Beşiktaş'ta yarım sezon kiralık oynayan Shinji Kagawa'ya Türkiye'den teklif var.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Kagawa, Türkiye'ye dönebilir
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27 Ağustos 2020 23:17
2018-19 sezonunun 2. yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sonrasında sürpriz şekilde Zaragoza'ya giden Shinji Kagawa tekrar Türkiye'ye dönebilir.

La Liga'ya çıkamayan takımdan ayrılabileceği konuşulan Japon oyuncuya, Türkiye'den de teklif olduğu kaydedildi.

İspanyol basınının haberine göre; Türkiye ile birlikte Katar ve Suudi Arabistan'dan da Kagawa için ciddi bir ilgi var.

Zaragoza ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Kagawa, geçen sezon 36 maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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