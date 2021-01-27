Kagawa transfer oldu! Yeni takımı PAOK

Bir dönem Beşiktaş forması diyen Kagawa, Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'a transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Paokfc.gr
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Kagawa transfer oldu! Yeni takımı PAOK
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27 Ocak 2021 13:12
Yunanistan'ın PAOK takımı, Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Real Zaragoza'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Kagawa, Süper Lig'de 14 maçta 4 gole imza atmıştı.

Avrupa kariyerinde Borussia Dortmund'un yanı sıra Manchester United forması da giyen Kagawa, Japonya Milli Takımı'nda 97 karşılaşmada 31 kez ağları sarstı.





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