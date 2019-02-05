Beşiktaş Kulübü, Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenledi. İmza töreninde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da yer aldı.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın toplantısında ilk olarak "Hayırlı olsun. Allah kazasız, belasız bir ikinci yarı nasip etsin. Transfer dönemleri hep zordur ama zor bir dönem geçirdik. Takımdan ayrılanlar oldu, gelenler oldu. Burada iki, üç tane hedefimiz vardı. Bonservis bedeli harcamamay çalıştık, 1,5 milyon euroluk bonservis bedeli harcadık, 5 milyon euro bonservis bedeli kazandık. Takımın bütçesidne 5 milyon euro tasarruf ettik ve takımı gençleştirdik. Hem bonservise para ahrcamadık, hem takım maliyetini aşağıya indirdik ve hem de yaş ortalamamızı düşürmeye çalıştık. Aramıza dört tane kıymetli oyuncu katıldı." açıklamasını yaptı.Transferleri tek tek değerlendiren Fikret Orman, "Muhayer Oktay'ı uzun zamandır takip diyorduk. Uzun süre ondan yararlancağız." dedi. Isımat Mirin ise "Beşiktaş'ı temsil etmeye başladığım için çok mutluyum. Beşiktaş için elimden geleni yapacağım" diye konuştu."Mirin, Pepe'nin boşluğunu doldurabilecek mi?" sorusu üzerine Fikret Orman "Doldurdu zaten" derken, Mirin ise "Pepe burada iyi bir iz bırakmış. Ben de deneyimli bir oyuncuyum. Burada iyi işler yapabileceğime inanıyorum" açıklamasını yaptı.Shinji Kagawa'yı daha evvel istediklerini söyleyen Orman, "Kagawa'yı yazın almak istedik. Hatta Beşiktaşlı taraftarlar, Kagawa'yı yolda görüp, 'Come to Beşiktaş' dediler. Bu kez transferi gerçekleştirdik ve çok mutlu olduk. Umarım Kagawa'dan memnun kalırız, umarım o da hem bizden ve hem de ülkemizde memnun oldu. Dortmund'a ve Michel Zorc'a teşekkür ederim. Dortmund bırakmak istemiyordu ama Kagawa, Beşiktaş'ı isteyince, kulübü anlayış gösterdi." açıklamasını yaptı.Isimat Mirin ile de daha önce ilgilendiklerini söyleyen Fikret Orman, "Mirin'i iki yıl önce almak istedik ama maliyeti çok yüksekti. Mirin çok pozitif bir isim, çabuk alıştı. Uzun yıllar beraber olacağız." diye konuştu.Burak Yılmaz'ı sona bırakan Fikret Orman, "Burak Yılmaz assolist, onu en sona bıraktım. Bizim ailemizin bir üyesi, babası sevdiğimiz bir ağabeyimizdir. Burak'ın adı Beşiktaş ile çok geçti, bu da normal çünkü onun evi burası. Burak'ın futbol hayatını Beşiktaş'ta noktalayıp, bu camiada görevler alması gerektiğini düşünüyorum. Çok kolay bir anlaşma oldu. Burak da Trabzonspor'daki kontratıne göre fedakarlıklar yaptı. Beşiktaş'ı ne kadar istediğini gösterdi. Ona teşekkür ediyorum." dedi.Kagawa ise basın toplantısında "Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Taraftarlar, şehir, herkes beni çok güzel karşıladı. Elimden gelenin en iyisini yapacağız ve yukarıya doğru çıkacağız. Yuto Nagatomo, İstanbul'u sürekli anlatıyordu. Yemekler güzel, deniz var. Nagatomo ile yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum. Tahmin edemeyeceğim bir başlangıç yaptım. Bir rüya gibiydi. Önemli olan böyle bir giriş değil, bunun devamını getirmek. Attığım golden sonra taraftarlar ne isterse statta o çalabilir." ifadelerini kullandı.Kagawa, sezon sonu takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya "Sezon sonuna kadar vakit var. ne yapacağım konusunda net değilim. Önce Beşiktaş'ı yukarı taşıyalım, sonrasında bakacağız." diye yanıt verirken, başkan Fikret Orman ise "Dün bir, bugün iki. Herkes mutlu olsun, sonrasına bakarız" dedi.Kagawa ayrıca "Gelmeden önce Beşiktaş'ın maçlarını izledim. Stat muhteşem ötesi, taraftarlar çok ateşli. Nagatomo ile de konuştum, derbide çekilen videoları izletti. Çok etkilendim. Dortmund'da derbiler bu kadar ateşli değildi, bu kadarını daha önce görmemiştim." açıklamasını yaptı.Ayrıca Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Burak karakter itibariyle Beşiktaş'ta kaptanlık yapabilecek bir oyuncu. Sezon sonunda bunu değerlendireceğiz. Burak'ın Beşiktaş'ta kaptan olmasını çok isterim" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz ise "Beşiktaş'ta başladım, Beşiktaş'ta bitirmek istiyorum. İnşallah Allah bana bunu nasip eder. Dolu dolu başarılarla inşallah kariyerimi burada bitireceğim." dedi.Burak Yılmaz imza töreninde "Yaklaşık 12 sene önce ayrıldım. 12 sene sonra bana bu formayı giydiren başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ederim. Bu camiaya layık olmaya çalışacağım. Çok da fazla konuşmak istemiyorum. Bana inanları mahcup etmeyeceğim." açıklamasını yaptı.11 puan farkı ve şampiyonluk sorusu üzerine Burak Yılmaz: "3 puanlık sistemde 11 puan çok büyük bir fark değil. İşler tersine döndü mü bir anda nerde olduğunuza şaşırırsınız. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Erzurumspor maçında gereksiz bir kayıp yaşadık" dedi.