  •  
    "Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyonda.."
  •  
    Ve Kocaman'dan Alex tepkisi; 'Düşmanım mı?"
  •  
    Valbuena fena patladı! ''10 kişi kalmış takım...''
  •  
    "Ayağım işte bu halde, eğer VAR'a gitseydi..."
  •  
    Marcao'dan şaşırtan söz; "Yerler çok ıslaktı"

Kagawa: "Fenerbahçe maçında oynarsam..."

Adem Ljajic'in yokluğunda Fenerbahçe derbisindeki yerini garantileyen Beşiktaş'ın tecrübeli 10 numarası Shinji Kagawa, "Gol atarak derbi galibiyetinde rol almak istiyorum" dedi.

Kaynak: Sabah
Kagawa: 'Fenerbahçe maçında oynarsam...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2019 10:02
Fenerbahçe derbisinde ilk kez siyah-beyazlı formayla 11'de yer alması beklenen Shinji Kagawa, Japon medyasından Kyodo News'in sorularını yanıtladı. İşte tecrübeli 10 numaranın sorulara verdiği cevaplar:

-Beşiktaş bu sezon ilk kez üç maç üst üste kazandı. Ne düşünüyorsun?

Kazanmak her şeyden önemliydi. Derbi öncesi bu galibiyet bize büyük moral oldu.

-Geçen her hafta oynama süren artıyor, maç kondisyonun ve fizik gücün ne durumda?

Antrenmanlarda hazır olduğumu hissediyorum. Fizik ve kondisyon olarak gayet iyi durumdayım diyebilirim.

90 DAKİKA OYNAYACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞIYORUM

-F.Bahçe'ye karşı ilk 11'de forma giyme şansını nasıl görüyorsun?

Her zaman 90 dakika oynayacakmış gibi çalışıyorum. Şans bulursam iyi bir sonuç ortaya çıkarmak ve gol atarak takımımın derbide kazanmasında rol almak istiyorum.

-Quaresma takıma döndü, kendisiyle uyumun nasıl?

Quaresma'nın dönmesi çok iyi oldu. Onunla birlikte takımımız daha da üst seviyeye çıktı.

-Yeni Malatyaspor maçında kaçırdığın pozisyon için ne dersin?

Quaresma'nın yaptığı orta mükemmeldi. Hiçbir bahane üretemem, böyle pozisyonları golle sonuçlandırmak gerekiyor. Çok üzgünüm ama diğer maçlarda gol atmak için çaba sarf edeceğim.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için