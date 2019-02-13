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Kagawa: "Almanlar ateşli ama Türkler daha farklı"

Çıktığı ilk maçta 2 gol atarak tribünlere besteler yaptıran Shinji Kagawa, Japon basınına Beşiktaş'ı anlattı.

Kaynak: Takvim
Kagawa: 'Almanlar ateşli ama Türkler daha farklı'
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13 Şubat 2019 13:40
Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund takımından kiraladığı Japon yıldız futbolcu Shinji Kagawa, geldiği günden bu yana taraftarın sevgilisi olmuştu.

Beşiktaş ve Türk taraftarlar hakkında övgü dolu sözler sarf ederken alışma konusunda hiç sıkıntı yaşamadığını kaydetti.

"Taraftarların ilgisi inanılmazdı. Almanya'da da ateşli taraftarlar var ancak Türkler çok farklı" ifadelerini kullanan Kagawa, "Birkaç sezon benim için zorlu geçti ancak Beşiktaş'ta yeniden toparlanabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana ilgi odağı hâline gelen Kagawa'yı Japonya'dan gazeteciler bile yerinden takip etmeye başlamışlardı.

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