Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund takımından kiraladığı Japon yıldız futbolcu Shinji Kagawa, geldiği günden bu yana taraftarın sevgilisi olmuştu.Beşiktaş ve Türk taraftarlar hakkında övgü dolu sözler sarf ederken alışma konusunda hiç sıkıntı yaşamadığını kaydetti.ifadelerini kullanan Kagawa, "Birkaç sezon benim için zorlu geçti ancak Beşiktaş'ta yeniden toparlanabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.Beşiktaş'a geldiği günden bu yana ilgi odağı hâline gelen Kagawa'yı Japonya'dan gazeteciler bile yerinden takip etmeye başlamışlardı.