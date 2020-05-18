Kafeler ne zaman açılacak?

Kafeler koronavirüs günlerinden sonra ne zaman açılacağı merakla bekleniyor. Sosyal ortamlarından uzak kalanlar dışarıda vakit geçirebilmek, yemek yiyebilmek, arkadaşlarıyla çay kahve içmek için kafeler ne zaman açılacak diye soruyor. Restoran ve kafeler ne zaman açılacak sorusunun cevabının 11 Mayıs'ta olabileceği konuşuluyor. Konuyla iligli yapılan son açıklamalar restoran ve kafeler ne zaman açıklacak şeklinde merak edilenlere yanıt olabilecek duruma geldi. Lokanta ve kafetaryaların açılacağı tarih için de öngörülen tarihin 11 Mayıs olduğu iddia edildi. Öyle ki AVM'lerin de 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya başlanacağı belirtiliyor. Korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında; ülke genelinde yaklaşık 149 bin 382 iş yeri geçici süreliğine kapatılmıştı. İşte restoran ve kafeler ile ilgili son detaylar...

18 Mayıs 2020 05:36
Kafeler ne zaman açılacak?
Sosyal yaşamlarına yeniden dönmek isteyenler kafeler ne zaman açılacak sorusunu sormaya devam ediyor. Kafeler ve restoranlar hala kapalı ve açılacakları gün de belli olmayan bir durumda. Koronavirüs sebebiyle kapatılan ve ne zaman açılacağı merakla beklenen restoran ve kafeler ile ilgili bir çok farklı söylem olsa da bir tarih belirmiş durumda. Bu konuda yapılacaklara ilişkin restoran ve kafeler ne zaman açılacak bilgileri takip ediliyor. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan işletmeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun göstereceği yol haritası çerçevesinde kademeli şekilde açmaya hazır olduklarını söyledi. Yenice, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından paket servis hizmeti verenler dışında Federasyona bağlı iş yerlerinin kapandığını belirtti.



LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN RESTOREN KAFE AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki dönemde restoran, lokanta, kafelerin açılıp açılmayacağı ile ilgili açıklamada bulundu ve böyle bir karar olmadığını söyledi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek. Eskisi gibi herkes istediği gibi AVM'ye gidemeyecek. Belli bir oranın üzerinde kişi içeride olamayacak, bununla ilgili rehberler yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

AVM'lerin kendi inisiyatifini kullanarak kapandığını da vurgulayan Bakan, "Bilim Kurulu, bakanlığımızın ya da hükümetimizin AVM'lerin herhangi bir kararı olmamıştır. İşletmelerin kapanmasıyla ilgili kararlar olmuştur. Lokantaların, restoranların, kafelerin, berberlerin... Kapanmasıyla ilgili bir karar olmadığı için açılmasıyla ilgili de bir karar olması gerekmiyor. AVM'ler zaten açıktı, işletme sahipleri kendileri kapatmıştı" dedi.



 

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