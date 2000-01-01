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Kadro genişletmesi ve koç itiraz hakkı, ligden tam zamanlı onay aldı!

NBA Yönetim Kurulu'nun, maç günlerinde aktif kadroların 13 oyuncudan 15'e genişletilmesini ve koç itirazı kararının tam zamanlı olarak uygulanmasını onayladığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA Yönetim Kurulu'nun, maç günlerinde aktif kadroların 13 oyuncudan 15'e genişletilmesini ve koç itirazı kararının tam zamanlı olarak uygulanmasını onayladığı açıklandı.

Genişletilmiş aktif kadroların, pozitif koronavirüs vakalarının bu sezon ligi etkilemesinin muhtemel olacağı düşünüldüğünden ötürü, takımlara maçlarda oynayabilecek ekstra oyuncular sağlayacağı belirtildi. NBA kurallarına göre kulüpler, G League ile iki yönlü sözleşmeli iki oyuncu da dahil olmak üzere tam kadrolarında en fazla 17 oyuncu bulundurabiliyorlar.

Ligin ayrıca 2020-21 sezonu için başantrenörlerin itiraz etme haklarının artık tam zamanlı olmasını onayladığı ve ayrıca sezonun son takas tarihini de 25 Mart olarak belirlediği söylendi.

Koç itirazı hakkı, ilk olarak 2019'da bir yıllık deneme temelinde başlatılmıştı.

Başantrenörlere, itiraz edilen kararın incelemenin sonucuna bakılmaksızın maç başına bir kez karşı çıkma hakkı veriliyordu ve bu itirazın başarısız olması durumunda, takımların mola almaları sağlanıyordu.

NBA koçlarının geçtiğimiz sezon 700 kez itiraz yaptığı ve bunların 308'in başarılı sonuç aldığı bildirilmişti. Bu denli yüksek bir oranının (yüzde 44), bu sistemi tekrar getirme lehine iyi bir argüman olduğu düşünülmüştü.


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