Kadro dışı kalan Emre Mor tesislere gitti

Celta Vigo'da sezon öncesi kampına çağrılmayan Emre Mor, buna rağmen takımın tesislerine gitti.



Emre Mor, açıklanan 30 kişilik kadroda yer almıyor ve Celta Vigo yönetimi Türk kanat oyuncusunu elden çıkarmanın planlarını yapıyor.



23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci yarısını ise Olympiakos'ta kiralık olarak geçirdi.



Emre Mor'un Celta Vigo ile 2 yıl daha kontratı var ve İspanyol kulübü kalan sürede oyuncuyu elden çıkaramazsa, kiralama yöntemine gitmeyi düşünüyor.



