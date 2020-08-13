Kadro dışı kalan Emre Mor tesislere gitti

Celta Vigo'da kadro dışı bırakılan Emre Mor, sezon öncesi hazırlıklarına katıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Kadro dışı kalan Emre Mor tesislere gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2020 16:16
Celta Vigo'da sezon öncesi kampına çağrılmayan Emre Mor, buna rağmen takımın tesislerine gitti.

Emre Mor, açıklanan 30 kişilik kadroda yer almıyor ve Celta Vigo yönetimi Türk kanat oyuncusunu elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci yarısını ise Olympiakos'ta kiralık olarak geçirdi.

Emre Mor'un Celta Vigo ile 2 yıl daha kontratı var ve İspanyol kulübü kalan sürede oyuncuyu elden çıkaramazsa, kiralama yöntemine gitmeyi düşünüyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için