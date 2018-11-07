  •  
    Igor Tudor, Süper Lig'e dönüyor! İşte o takım...
  •  
    Ligue 1'i resmen salladı, G.Saray'ın aşkı alevlendi
  •  
    Loris Karius'a ince ayar; "Hallet hemen, YETER"
  •  
    İşte Beşiktaş'ın yeni gol umudu: "Büyük fırsat"
  •  
    Beşiktaş'ta döviz kuru Pepe'yi vurdu! Ayrılık...

Kadlec'in babasından Beşiktaş'a transfer teklifi

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Michaerl Kadlec'in babası Miroslav Kadlec, Beşiktaş'a transfer önerisinde bulundu.

Kaynak: Star
Kadlec'in babasından Beşiktaş'a transfer teklifi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2018 13:07
Fenerbahçeli eski oyuncu Michael Kadlec'in babası Miroslav Kadlec'ten Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi.

Baba Kadlec'in, Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı ile görüştüğü ve buluşmada sürpriz bir isim üzerinde durulduğu iddia edildi: Nikolay Komlichenko.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Çek temsilcisi Boleslav'da forma giyen 1.90'lık Rus forveti izlettiği öğrenildi.

Tecrübeli hocanın 23 yaşındaki Krasnodar'da oynarken eski maçlarını da izlediği ve Rus oyuncu için olumsuz bir yorumda bulunmadığını ifade edildi.

Komlichenko, bu sezon Mlada Boleslav formasıyla çıktığı 15 maçta 12 gol ve 4 asist kaydetti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için