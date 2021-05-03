Kadir Gecesinin alametleri nedir? Kadir Gecesi'nin anlamı önemi nedir?

2021 Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğuna dair soruların yanı sıra Kadir Gecesi alametleri sıklıkla araştırılmaktadır. Müslümanlar için önemli kıymete sahip bugünde 20 Kadir Gecesi ne zaman ve Kadir Gecesi alametlerini göreceğiz. Kadir Gecesi 2021 yılında hangi akşam, hangi gün yapılacağı konusunda derlememizi okuyabilirsiniz. Öyle ki, Kadir Gecesi müslüman inanışının en kıymetli gecelerinden biridir dolayısıyla 2021 Kadir Gecesi ayın kaçında diyerek bilgi edinebilirsiniz.

03 Mayıs 2021 03:49
Kadir Gecesinin alametleri nedir? Kadir Gecesi'nin anlamı önemi nedir?
Ramazan ayının en kıymetlisi Kadir Gecesinin alametleri çok önemlidir. Bu konuyla ilgili geliştirdiğimiz haberde Kadir Gecesi ile ilgili detayları bilebileceksiniz. Bu ay içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek. Kadir gecesi konusunda sorulması gereken en mantıklı soru Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir gecesi faziletleri nelerdir? Kadir Gecesi'nin faziletleri arasında gelen en önemli bilgileri oluşturan haberimiz okuyunca anlaşılacağı gibi bilinmesi gereken her şeyi içermektedir. Bu önemli anlamı bulunan Kadir Gecesi anlamı diyerek yapılan aramalar da bulunmaktadır. 2021 Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek. Bu yılın takvimine göre Kadir Gecesi'nde yine önemli dualar okunacak ve gereklilikleri yerine getirilecektir. 2021 Kadir Gecesi ayın kaçında bilgisini kısa sürede edinebilirsiniz.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı 2021 takviminde Ramazan ayının 26. Gününe denk gelen Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ ALAMETLERİ NELERDİR?


Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN HERŞEY BU VİDEODA!

 



KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."



Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

KADİR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm…
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
Ve ma edrake ma leyletülkadr
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
Selamün hiye hatta matle'ılfecr



KADİR SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…
Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.



Kaynak: Sporx.com

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