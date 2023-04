KADİR GECESİ TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR? Diyanet ile Kadir Gecesi tesbih namazı kaç rekattır?

KADİR GECESİ TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.



Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.



TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINMALI?



Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Tesbih namazı kerahet vakitlerinde kılınmaz. Müslümanlar, genellikle bin geceden daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesinde tesbih namazını kılar.





KADİR GECESİ'NDE TESBİH NAMAZI KILINIR MI?

Kadir namazı kılınışı Fatiha ve Kadir Suresi ile olur. Kadir gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir. Tesbih namazı herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırdığı görülmektedir. Öncelikle şu belirtilmeli ki; Teravih namazından başka nafile namazlar için cemaat teşkili meşru görülmemektedir. Nafile namazların münferiden kılınması daha faziletlidir. Aslolan hüküm bu olmakla beraber, bazı şart ve kayıtlara bağlı olarak istisnai bir hüküm de mevcut bulunmaktadır. Şöyle ki: Herkesin tek başına başaramayacağı tesbih namazını, davetleşmek ve haberleşmek suretiyle olmaksızın, oturmakta olan birkaç kişi, aralarından birini imamlığa geçirip kendilerinin de ona uyarak kılmaları caizdir. Fakat, namaza başladıktan sonra selam verip namazı bozmak, "Amellerinizi iptal etmeyiniz" emr-i İlahisine aykırı düşer. Dört rekattan oluşur. Şöyle ki: Herkesin tek başına başaramayacağı tesbih namazını, davetleşmek ve haberleşmek suretiyle olmaksızın, oturmakta olan birkaç kişi, aralarından birini imamlığa geçirip kendilerinin de ona uyarak kılmaları caizdir. Fakat, namaza başladıktan sonra selam verip namazı bozmak, "Amellerinizi iptal etmeyiniz" emr-i İlahisine aykırı düşer.dört rekattan oluşur. Tesbih namazının her rekatında "Sübhaanellaahi velhamdü lill,ahi vel,a il,ahe illallaahü vellaahü ekber vel,a havle vel,a kuvvete ill,a bill,ahil aliyyil aziym." diye tekbir alınması gereklidir.Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.All,hü Ekber" diyerek namaza başlanır.Sübh,neke'den sonra15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.Böylece birinci rek'at kılınmış olur.İkinci rek'ate kalkılır.Fatiha'dan önce15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli ve All,hümme b,rik duaları okunur.Üçüncü rekata kalkılır.Sübh,neke'den sonra15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.Dördüncü rek'ate kalkılır.Fatiha'dan önce15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli, All,hümme b,rik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.Kadir Gecesi namazına başlamadan önce "Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber.." denilerek niyet edilir.Kadir namazı kılınırken iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir. Ardından 100 defa İşrah Suresi ve 100 defa Kadir Suresi okunur. Eğer mümkünse, Kadir Gecesi'nde Tesbih Namazı'nın da kılınması tavsiye edilmektedir.Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresiBu gece 4 rek'at Kadir gecesi namazı kılınır:1'inci rekatte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 "İnn, enzeln,hü fî leyletil-kadr..."2'nci rek'atte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 İhl,s-ı şerîf,3'üncü rekatte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 "İnn, enzeln,hü fî leyletil-kadr..."4'üncü rek'atte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 İhl,s-ı şerîf, okunur.Kadir namazı kılınışı Fatiha ve Kadir Suresi ile olur. Kadir gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.* Kur',n–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mek,nlarda Kur',n ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).* Peygamber Efendimiz (sas)'e sal,t ü sel,mlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.- Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.- Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.- İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.- Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübh,neke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.- Burada imam gizlice Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, All,hümme salli ve All,hümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.- Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat gizilce Sübhaneke'yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.- İmam gizlice Besmele'yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.- Bu son oturuşta da imam ve cemaat "Ettehiyyatü, All,hüme salli, All,hümme barik, Rabben, ,tina ve Rabbena firli" okuduktan sonra sel,m verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.- Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.1-Teravihe başlamadan önce okunan dua:Sübh,ne zil-mülki vel-melekût.Sübh,ne zi'l-ızzeti vel-azameti vel cem,li vel-cel,li vel ceberût.Sübh,n-el melikil mevcûd. Sübh,nel melik-il ma'bûd.Sübh,n-el melikil hayy-illezî l, yen,mü ve l, yemût.Sübbûhun, kuddûsün, Rabbün, ve Rabb-ül mel,iketi ver-rûh.Merhab,, merhab,, merhab, ya şehr-i Ramaz,n.Merhab,, merhab,, merhab, y, şehr-el bereketi vel gufr,n.Merhab,, merhab,, merhab, y, şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve til,vet-il Kur',n. Evvelühû, ,hıruhû, z,hiruhû, b,tınühû y, men l, ilahe ill,hû. (Allahümme salli al, Muhammed.)Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhab,) yazılı olan yerler (Elved,) diye okunur.İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli al, Muhammed)2-Teravih aralarında,her dört rekatın sonunda okunacak dua:Allahümme salli al,, seyyidin, Muhammedin ve al, ,li seyyidin, Muhammedin biadedi külli d,in ve dev,in ve b,rik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîr,. (Allahümme salli al, Muhammed) En son dördüncü rek'at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîr,n ve kesîr,) denir.3-Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua(Elleri açıp 3 defa):Y, hann,n, y, menn,n, y, deyy,n, y, bürh,n,Y, zel-fadli vel-ihs,n, nerc-ûl afve vel-gufr,n,Vec'al-n, min utek,i şehr-i ramaz,n bi-hürmet-il Kur',n.4-Vitr namazına başlamadan (ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED) denir.Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır;-"Resulullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı.Sabah olunca "Resûlullah geceleyin mescidde namaz kıldı" diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hale gelmişti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı.Sabah olunca Efendimiz (asm):-'Yaptığınızı gördüm. Size çıkmamdan beni alıkoyan şey, namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır' buyurdu.Teravih namazını cemaatla kılmak sünnet-i kif,yedir. Bir memlekette yahut bir mahallede oturan insanların bir kısmı teravihi mescidlerde cemaatle kılarlarsa teravihi cemaatla kılma sünneti yerine getirilmiş olur. Bu durumda başkaları için teravihi tek başına kılmak c,iz olur. Ne var ki teravih namazı uzun olduğundan tek başına kılanda, yanılma veya ihmal durumu olabilir. Hiç olmazsa evlerde ev halkıyla cemaat olup birlikte kılınırsa, böyle bir mahzur da ortadan kalkmış olur.Teravihi cemaatla kılmanın sünnet olması, Peygamberimizin fi'li ile sabittir. Resûlüllah Efendimiz, Ramazan'ın 23, 25 ve 27. geceleri mescide çıkarak Sah,be-i Kir,m'a teravih kıldırmıştır. Her gece kıldırmamasının sebebi ise, teravihi cemaatle kılmanın v,cib olduğu sanılmaması içindir.Teravih, Ramazan ayı boyunca her gece kılınan bir namazdır. Kadın-erkek herkes için sünnet-i müekkededir ve İsl,m'ın şe,irindendir.Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.2017 Ramazan ayında ilk Teravih namazı 26 Mayıs 2017 gecesinde kılınacak. Teravih Namazı dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlil (la ilahe illallah demek) ve salavat ile meşgul olunması uygundur.Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.