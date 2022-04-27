Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir? 2022 Kadir Gecesinde hangi dualar okunur!





KADİR GECESİ İBADETLERİ

-Kur'an-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.



– Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.



-Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Te,l,'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).



-Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.



– Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mümine selam verirler.



KADİR GECESİ İBADETLERİ



Kur',n–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mek,nlarda Kur',n ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.



Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.





Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).



Peygamber Efendimiz (sas)'e sal,t ü sel,mlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.



Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.





Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.



Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.



Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.



Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.



KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?



Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.



1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi



PEKİ KADİR GECESİNDE NE YAPILIR



Bu gece 4 rek'at Kadir gecesi namazı kılınır:



1'inci rekatte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 "İnn, enzeln,hü fî leyletil-kadr..."

2'nci rek'atte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 İhl,s-ı şerîf,

3'üncü rekatte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 "İnn, enzeln,hü fî leyletil-kadr..."

4'üncü rek'atte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 İhl,s-ı şerîf, okunur.



Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. Hazreti Muhammed, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız demiştir.-Kur'an-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.– Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.-Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Te,l,'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).-Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.– Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mümine selam verirler.Kur',n–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mek,nlarda Kur',n ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).Peygamber Efendimiz (sas)'e sal,t ü sel,mlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresiBu gece 4 rek'at Kadir gecesi namazı kılınır:1'inci rekatte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 "İnn, enzeln,hü fî leyletil-kadr..."2'nci rek'atte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 İhl,s-ı şerîf,3'üncü rekatte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 "İnn, enzeln,hü fî leyletil-kadr..."4'üncü rek'atte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 İhl,s-ı şerîf, okunur.



KADİR GECESİNİN ÖNEMİ?

Kadir Gecesi İslam dinine göre, Kur'an'ın vahiy yoluyla İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadr Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, 'azamet' ve 'şeref' demektir.Kadir Suresinde Kur'an'ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.



İslam'a göre Allah Kur'anın ilk ayetlerini Cebrail aracılığı ile İslam peygamberi Muhammed 'e kırk yaşında Hira Mağarası'nda göndermiştir. İlk ayetler Kadir gecesinde indirilen Alak Suresi'nin ilk ayetleridir.



Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. Hazreti Muhammed, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız demiştir.



-Kur',n-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.



– Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.



-Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Te,l,'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).



-Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.



– Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mümine selam verirler.



KADİR GECESİ İBADETLERİ



Kur',n–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mek,nlarda Kur',n ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.



Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.



Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).



Peygamber Efendimiz (sas)'e sal,t ü sel,mlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.



Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.



Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.



Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.



Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.



Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.



KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?



Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.



1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi



PEKİ KADİR GECESİNDE NE YAPILIR



Bu gece 4 rek'at Kadir gecesi namazı kılınır:



1'inci rekatte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 "İnn, enzeln,hü fî leyletil-kadr..."

2'nci rek'atte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 İhl,s-ı şerîf,

3'üncü rekatte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 "İnn, enzeln,hü fî leyletil-kadr..."

4'üncü rek'atte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 İhl,s-ı şerîf, okunur.



KADİR GECESİNİN ÖNEMİ?



Kadir Gecesi İslam dinine göre, Kur'an'ın vahiy yoluyla İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadr Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, 'azamet' ve 'şeref' demektir.Kadir Suresinde Kur'an'ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.



Kadir Gecesi İslam dinine göre, Kur'an'ın vahiy yoluyla İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadr Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, 'azamet' ve 'şeref' demektir.Kadir Suresinde Kur'an'ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.İslam'a göre Allah Kur'anın ilk ayetlerini Cebrail aracılığı ile İslam peygamberi Muhammed 'e kırk yaşında Hira Mağarası'nda göndermiştir. İlk ayetler Kadir gecesinde indirilen Alak Suresi'nin ilk ayetleridir.Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. Hazreti Muhammed, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız demiştir.-Kur',n-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.– Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.-Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Te,l,'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).-Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.– Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mümine selam verirler.Kur',n–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mek,nlarda Kur',n ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).Peygamber Efendimiz (sas)'e sal,t ü sel,mlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresiBu gece 4 rek'at Kadir gecesi namazı kılınır:1'inci rekatte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 "İnn, enzeln,hü fî leyletil-kadr..."2'nci rek'atte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 İhl,s-ı şerîf,3'üncü rekatte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 "İnn, enzeln,hü fî leyletil-kadr..."4'üncü rek'atte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 İhl,s-ı şerîf, okunur.Kadir Gecesi İslam dinine göre, Kur'an'ın vahiy yoluyla İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadr Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, 'azamet' ve 'şeref' demektir.Kadir Suresinde Kur'an'ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.

Kadir gecesi gününü merak edenler buraya... Peki Kadir gecesi bugün mü idrak edilecek? Diyanet, Kadir gecesi tarihini resmen açıkladı mı? Kadir gecesinin bu hafta hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. İşte detaylar...Kadir kelime olarak; değer, kıymet ve itibar anlamlarına gelir. Ramazan ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı ,limlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın ümmetine mahsus bir gecedir.Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü te,l,, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir.Kadir Gecesinin değeri ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir.'' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)Dinimizce kabul edilen gün ve geceler, dini hayatın canlanmasını ve inananların yeni bir güç kazanmalarını sağlar. Çünkü bu gün ve gecelerde Müslümanlar daha fazla ibadet ederler. Mübarek günlerin gündüzlerini oruç tutarak, gecelerini ise namaz kılarak, Ku'an okuyarak ve dua ederek geçirirler.Baliğ olarak 50 yıl yaşayan kimse, 50 tane Kadir gecesi geçirir. Bir gece, 80 yıl değerinde olunca, 50x80=4000 yıl eder. 4 bin yıl ibadet etmiş gibi sevaba kavuşur. Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü te,l,, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.""Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)Peygamberimiz (sav) buyuruyor:"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur",n-ı kerîmi hatmetmekten daha sev,ptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ib,det etmek, bir ay her geceyi ib,detle geçirmekten daha kıymetlidir."Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur',n okuyup da dua ederse güzel olur.İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muht,c'da der ki:"Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kem,liyle faziletine ancak Allah Te,l,'nın bildirdiği kimseler nail olur."(Sevabını Allah"tan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhari, Müslim](Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur"an-ı kerimi hatim etmekten daha sevabdır. Kadir gecesinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Tefsir-i Mugni](Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni]Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" emiştir1- Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.2- Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur.3- Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.4- Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur.Me,li:"Hakikat, biz onu (Kur'anı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir sel,mdır."