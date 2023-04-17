Haber Tarihi: 17 Nisan 2023 12:27 - Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 12:27

Kadir Gecesi kandil mi sayılıyor! 2023 Diyanet açıklaması - Kadir Gecesi kandil olarak mı geçiyor?

Kadir Gecesi, bugün (17 Nisan Pazartesi) idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi kandil mi sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.. Zira Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler ve kandil günü ibadetleri birbirinden ayrılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak anılan Kadir Gecesi, Ramazan Bayramı'nın da müjdeleyicisi. Peki Kadir gecesi kandil mi, neden önemli? Kadir Gecesi fazileti nedir, kandil olarak mı geçiyor? İşte Diyanet açıklaması...

Kadir Gecesi kandil mi sayılıyor! 2023 Diyanet açıklaması - Kadir Gecesi kandil olarak mı geçiyor?
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On bir ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesine kısa bir süre kala Kadir Gecesi için bekleyiş başladı. Kadir Gecesi dinî anlamda, "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasına gelmektedir. Bu kapsamda Kadir Gecesi için geri sayım sürerken, "Kadir Gecesi kandil mi sayılıyor, Diyanet ile Kadir Gecesi kandil olarak mı geçiyor?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte detaylar... 
KADİR GECESİ KANDİL Mİ SAYILIYOR?

Kadir gecesinin Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair Hz. Peygamber'in açıklamaları, müslüman toplumlarda ve özellikle Osmanlılar'da Kadir gecesinin diğer kandillere göre daha büyük ilgi görmesine, bu arada sosyal hayata yansımasına, örf ve âdetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur.
Yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.

DİYANET AÇIKLAMASI İLE KADİR GECESİ

Kadir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi'nde Kur'an'ı Hz. Peygamber'e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasında kullanılmaktadır.

Zaman ve mekânlar, kendilerinde vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. Kadir Gecesi'nin kıymeti ise Kur'an'dan gelmektedir. Çünkü Yüce Allah'ın insanlara son hitabı ve evrensel mesajı olan Kur'an bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Bu gece; kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılmış putların ilah kabul edildiği, zulümatın kol gezdiği ve cahiliye karanlığının çöktüğü diyarların İslam nuruyla tanışmaya, Kur'an'la aydınlanmaya ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) risaletiyle şereflenmeye başladığı gecedir.
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