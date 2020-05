KADİR GECESİ, KANDİL DUALARI (TELEFONA KANDİL MESAJI)

KADİR GECESİ DUALARI (KANDİL DUALARI)

DİYANET KADİR GECESİ ÖZEL YAYINI

Kadir gecesi:

Kadir Gecesi bu akşam. Kadir Gecesi bugün müslüman vatandaşlar tarafından ibadetlerle idrak edilecek ve Sporx olarak biz de Kadir gecesi için dualı en güzel mesajları sizler için hazırladık. Bu içeriğimizde en güzel ve en anlamlı Kadir Gecesi (Kandil mesajları) mesajlarının yanı sıra Diyanet TV'nin Kadir Gecesine (Kandil gecesi yayını) özel yayınının linklerini de bulabilirsiniz.,Bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanan bu önemli Kadir gecesinde eller semaya yükselecek ve dualar, ibadetler edilecek. Kadir gecesi mesajları ve sözleri ile ise günün anlamı ve önemi paylaşılacak. 2020 Kandil mesajları ile sevdiklerine kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli kandil mesajı gönderebileceksiniz. (Kadir gecesi mesajı gönder, Kadir gecesi mesaj fotoğrafı indir)11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'nın en önemli gecelerinden biri olan. Biz de bu özel günü sevdiklerinizle paylaşmanız adına en güzel Kadir Gecesi mesajlarını haberimizde derledik.Kadir Gecesi mübarek olsun mesajları ve sözlerini derledik. 19 Mayıs 2020 en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri haberimizde!* Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.* O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.* Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun.* Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. kadir gecesi mübarek olsun..* Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.* Bu gece bundan sonra peşpeşe gelecek bir dizi kandillerin; Miraç ve Beraat kandillerinin, on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayının ve kadir gecesi'nin de habercisidir. Bu sebepledir ki Regaip Kandili'nde manevî gücümüz artacak, kalplerimiz huzur bulacaktır. Hayırlı kandiller...* Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için,İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için,Mubarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..* Bu gece bundan sonra peşpeşe gelecek bir dizi kandillerin; Miraç ve Beraat kandillerinin, on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayının ve Kadir Gecesi'nin de habercisidir. Bu sebepledir ki Regaip Kandili'nde manevî gücümüz artacak, kalplerimiz huzur bulacaktır. Hayırlı kandiller.* Gün vardir, bin yildan uzun gelir bize, bir yil vardir bir günden kisa gelir bize. Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hayirli kandiller..* Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. Kadir gecen mübarek olsun.* Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.