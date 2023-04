Kadir Gecesi ile ilgili hadisler, ayetler! Arapça Kadir Gecesi hadisleri

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kadir Gecesi ile ilgili ayetler, hadisler! Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Müminler için duaların ve ibadetlerin cennetin kapılarını araladığı Kadir Gecesi, birçok hadise de konu olmuştur. Bu noktada, Kadir Gecesi ile ilgili hadisler arayanlar doğru yerdeler. İşte, Peygamber efendimizin Kadir Gecesi ile ilgili sözleri ve Kadir Gecesi hadisleri...Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı kutsal sayılan Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi idrak ediliyor. 2023 Kadir Gecesi ayın kaçında bilgisini kısa sürede edinebilirsiniz. Bunun için aşağıda yer alan haberimizde Kadir Gecesi okunacak duaları, bununla ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz. Bu sene Kadir Gecesi ne zaman diyenlerin alacağı doğru cevaplarla bu kutsal geceyi idrak etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yapılan aramaların temelinde bu önemli günün tarihini doğru bilmek yatıyor."Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175)Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz'e: "–Ey Allah'ın Resûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Efendimiz de:"«Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!" buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)"Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi'ni arayan onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2,)"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)Hazret-i Ayşe şöyle buyurdu: "Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi." (Buhârî, Leyletül-kadr 5)Hazret-i Ayşe'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah Ramazan'da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan'ın son on gününde de Ramazan'ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8)"Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr sûresi, 1-5)"Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân sûresi, 3)Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıylaBiz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.Kadir gecesini tüm İslam alemi; namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua ederek geçirmeli. Namaz borcu olanların, nafile namazından önce en az beş vakit namazı kaza yapmalı, borcu olmayanlar ise nafile namazını kılmalı.Kadir Gecesi'ne özel okunacak bir dua yoktur ancak Peygamber Efendimiz : "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini bir Hadis-i Şerif'inde önermiştirKadir Gecesi bu yıl 17 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor.Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.""Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."Peygamberimiz (sav) buyuruyor:"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."Bismillahirrahmânirrahîmİnna enzelnahü fiy leyletilkadrVe ma edrake ma leyletülkadrLeyletülkadri hayrüm min elfi şehrTenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emrSelamün hiye hatta matle'ılfecr