Kadir Gecesi hesabı 2021, Kadir Gecesi ne zaman? (03 Mayıs Pazartesi)

2021 Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek. Bu yılın takvimine göre Kadir Gecesi'nde yine önemli dualar okunacak ve gereklilikleri yerine getirilecektir. 2021 Kadir Gecesi ayın kaçında bilgisini kısa sürede edinebilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bilgilere göre, Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir. Kadir Gecesin önemli kılan ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.Kadir Gecesi bu yıl Ramazan ayının 26. günü olan 8 Mayıs 2021 tarihinde eda edilecek.Kur'an'da Kadir Gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilmiştir:Şüphesiz ki biz Kur'an'ı kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bilgilere göre, Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir. Kadir Gecesin önemli kılan ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir. '' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)Kadir gecesinin zamanıKadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir.Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.""Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."Peygamberimiz (sav) buyuruyor:"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."Bismillahirrahmânirrahîm…İnna enzelnahü fiy leyletilkadrVe ma edrake ma leyletülkadrLeyletülkadri hayrüm min elfi şehrTenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emrSelamün hiye hatta matle'ılfecrRahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.