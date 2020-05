Kadir Gecesi faziletleri nelerdir? Neler olur?

Kadir Gecesi'nin faziletleri arasında gelen en önemli bilgileri oluşturan haberimiz okuyunca anlaşılacağı gibi bilinmesi gereken her şeyi içermektedir. Bu önemli anlamı bulunan Kadir Gecesi anlamı diyerek yapılan aramalar da bulunmaktadır. 2020 Kadir Gecesi 19 Mayıs'ta idrak edilecek. Bu yılın takvimine göre Kadir Gecesi'nde yine önemli dualar okunacak ve gereklilikleri yerine getirilecektir. 2020 Kadir Gecesi ayın kaçında bilgisini kısa sürede edinebilirsiniz. Bunun için aşağıda yer alan haberimizde Kadir Gecesi okunacak duaları, bununla ilgili tüm bilgileri bulaiblirsiniz. Bu sene Kadir Gecesi ne zaman diyenlerin alacağı doğru cevaplarla bu kutsal geceyi idrak etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yapılan aramaların temelinde bu önemli günün tarihini doğru bilmek yatıyor.On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başladı ve bu ay içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.""Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."Peygamberimiz (sav) buyuruyor:"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."Bismillahirrahmânirrahîmİnna enzelnahü fiy leyletilkadrVe ma edrake ma leyletülkadrLeyletülkadri hayrüm min elfi şehrTenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emrSelamün hiye hatta matle'ılfecrRahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıylaBiz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.