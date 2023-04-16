Haber Tarihi: 16 Nisan 2023 17:38 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 17:38

Kadir gecesi duası, uzun kısa Peygamberimizin Kadir gecesi duası

Peygamberimizin Kadir gecesi duası uzun ve kısa olarak haberimizde. Kadir Gecesi duası, mübarek gecede ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. Ramazan ayının 26. gecesini 27. gecesine bağlayan gece idrak edilen bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nde Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyenler dualarını edecek ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu önemli gecede en çok okunan sureler arasında Kadir suresi de yer alıyor. Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. Peki, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? Kadir Gecesi duası Türkçe okunuşu ve anlamı.

Kadir gecesi duası, uzun kısa Peygamberimizin Kadir gecesi duası
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Kadir Gecesi duası okunuşu ve anlamı merak ediliyor. Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan tarihinde idrak ediliyor.  Bu önemli gece; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Kadir kelimesi leyletü'l-Kadr şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılmaktadır. Kadir Gecesi duası okunuşu ve anlamı araştırılıyor. Müslümanlar her yıl bu mübarek geceyi büyük bir heyecanla bekliyorlar. Müminler için en güzel örnek olan Hz. Peygamber (s.a.s.), ramazan ayını, özellikle de Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran son on gününü en üst düzeyde ihya çabası içerisindeydi. Bu önemli gecede en çok okunan sureler arasında Kadir suresi de yer alıyor 
KADİR GECESİ DUASI NEDİR, NASIL YAPILIR?

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.
KADİR SURESİ OKUNUŞU

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

KADİR SURESİ ANLAMI

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN KADİR GECESİNDE OKUDUĞU DUA

İslamiyet'e göre bin aydan daha hayırlı olan Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gece Kadir Gecesi'ni Peygamber Efendimiz (SAV) nasıl ihya ederdi? İlahiyatçı Yazar Adnan Şensoy sizler için anlattı.

Sahih hadis-i şerif kaynaklarına baktığımızda Hz. Aişe (r.a), Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'e: ''-Ey Allah'ın Rasulü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim?'' diye sormuş, Alemlerin Efendisi Sevgili Peygamberimiz (SAV) ise Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî. (Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et! buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz (SAV) Kadir gecesinin ihya edilebilmesi için ailesini ve ashabını yönlendirerek bu geceyi özellikle de Ramazan Ayının son 10 ya da 7 günündeki tek gecelerde aranmasını söylemiştir. Efendimiz (SAV), Ramazan-ı Şerifin son 10 gününü camide itikâfla geçirerek Kadir Gecesi'ni bulabilmek için çok büyük bir önem ve gayret göstermiştir.
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