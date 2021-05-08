Kadir Gecesi bu gece mi, ne zaman?

Kadir geces bu gece mi yoksa dün gece miydi diyerek Müslümanlar meraklarını gidermeye çalışıyor. Bazı bilgilere göre dün veya yarın olarak belirtilse de Kadir Gecesi bu gece mi, ne zaman? bilgisine ulaşmak isteyenler haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Mayıs 2021 11:42
Kadir Gecesi bu gece mi, ne zaman?
Kadir gecesi gününü merak edenler buraya... Peki Kadir gecesi bugün mü idrak edilecek? Diyanet, Kadir gecesi tarihini resmen açıkladı mı? Kadir gecesinin bu hafta hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. İşte detaylar...

KADİR GECESİ BU GECE Mİ?

Ramazan'ın 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi bu yıl 8 Mayıs 2021 Cumartesi gününe denk geliyor. Kadir Gecesi'nde kılınan namaz bir ömre bedel sayılıyor. Edilen tüm dualar kabul oluyor.

BUGÜN KADİR GECESİ Mİ? KADİR GECESİ BUGÜN MÜ?

8 Mayıs 2021 - Cumartesi Günü | Kadir Gecesi 


KADİR GECESİNİN ÖNEMİ?
Kadir Gecesi İslam dinine göre, Kur'an'ın vahiy yoluyla İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadr Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, 'azamet' ve 'şeref' demektir.Kadir Suresinde Kur'an'ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.
İslam'a göre Allah Kur'anın ilk ayetlerini Cebrail aracılığı ile İslam peygamberi Muhammed 'e kırk yaşında Hira Mağarası'nda göndermiştir. İlk ayetler Kadir gecesinde indirilen Alak Suresi'nin ilk ayetleridir.

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. Hazreti Muhammed, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız demiştir.

-Kur',n-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.

– Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.

-Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Te,l,'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).

-Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.

– Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mümine selam verirler.


KADİR GECESİ İBADETLERİ

Kur',n–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mek,nlarda Kur',n ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Peygamber Efendimiz (sas)'e sal,t ü sel,mlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.



KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.
2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

PEKİ KADİR GECESİNDE  NE YAPILIR

Bu gece 4 rek'at Kadir gecesi namazı kılınır:

1'inci rekatte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 "İnn, enzeln,hü fî leyletil-kadr..."
2'nci rek'atte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 İhl,s-ı şerîf,
3'üncü rekatte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 "İnn, enzeln,hü fî leyletil-kadr..."
4'üncü rek'atte: 1 F,tiha-i şerîfe, 3 İhl,s-ı şerîf, okunur.

2021 Kadir gecesinin günü bugün mü belli oldu! Kadir gecesi tarihi, neler yapılması gerektiğini ve birçok konu hakkında bilgilerle sizlerleyiz. İşte İslam aleminin en kutsal günlerinden Kadir gecesinin zamanı ve tam günü...

BUGÜN KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

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