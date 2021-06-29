Kadir Bayram, Büyükçekmece Basketbol'da

Büyükçekmece Basketbol, Kadir Bayram'ı transfer ettiğini duyurdu.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:



"TOFAŞ altyapısından yetişen, Gaziantep Basketbol ve OGM Ormanspor formalarını giyen, altyapı milli takımlarında 2 altın, 2 bronz madalya kazanan 1996 doğumlu oyun kurucu Kadir Bayram ile gelecek sezon için anlaşmış bulunmaktayız."



