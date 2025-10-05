Kadınlarda derbi zamanı: Beşiktaş - Fenerbahçe!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi üçüncü hafta maçında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
5 Ekim Pazar günü İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak ve FilBox platformundan yayınlanacak.
Beşiktaş, ligde ilk iki maçından galibiyetle ayrıldı. İlk hafta maçında deplasmanda ALG Spor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe'nin ikinci haftadaki Beylerbeyi Spor karşılaşması rakibinin sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edilmişti.
