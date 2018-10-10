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Kadınlarda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 10 Ekim Çarşamba günü Adana'da karşılaşacak.

Kaynak: AA
Kadınlarda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
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10 Ekim 2018 10:28
Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor 10 Ekim Çarşamba günü Adana'da karşılaşacak.

Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşam TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ile geçen sezon Türkiye Kupası'nda final oynayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Fenerbahçe, 10 Ekim Çarşamba günü yapacağı maçla 20. kez bu organizasyonda yer alarak en fazla final oynayan takım olma unvanını sürdürecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ikinci Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasına çıkacak.



Kupayı en fazla Fenerbahçe kazandı

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez kaldıran Fenerbahçe, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan ekip konumunda.

1998-1999 sezonunda Galatasaray'ı yenerek ilk kez bu kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.

2003-2004'te Erdemirspor'u, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da Galatasaray'ı mağlup edip, kupa sayısını 11'e çıkardı.

Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyon

Toplamda 8 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyonluk elde eden tek takım olarak dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın düzenlendiği ilk sezon olan 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda henüz kırılamayan bir rekora da imza attı.

Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ile finalde karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı.

Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, 8. kupasını müzesine götürdü.

Hatay temsilcisi ikinci zaferin peşinde

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Türk kadın basketbolunun en önemli kupasını ikinci kez kazanmak için sahaya çıkacak.

Daha önce bir kez bu organizasyonda yer alan Hatay temsilcisi, 10 Ekim Çarşamba günü karşılaşacağı Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonundaki 24. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yenerek mutlu sona ulaşmıştı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, bir sezon aradan sonra en büyük kupayı elde etmek için ter dökecek.

Diğer şampiyonlar

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 5 takım şampiyonluk yaşadı.

BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda kupayı müzesine götürdü.

2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor ilk kez bu kupada mutlu sona ulaştı.

Geçen sezon düzenlenen 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise yine Fenerbahçe'yi mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kazanmıştı.

Kupanın şampiyonları ve finalistleri

Daha önce 25 kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonları ve finalistleri şöyle:

Sezon              Şampiyon              Finalist
 1992-1993  Galatasaray  BOTAŞ Spor
 1993-1994  Galatasaray  BRİSA Spor
 1994-1995  Galatasaray  Fenerbahçe
 1995-1996  Galatasaray  BRİSA Spor
 1996-1997  Galatasaray  BOTAŞ Spor
 1997-1998  Galatasaray  BRİSA Spor
 1998-1999  Fenerbahçe  Galatasaray
 1999-2000  Fenerbahçe  Galatasaray
 2000-2001  Fenerbahçe  BOTAŞ Spor
 2001-2002  BOTAŞ Spor  Fenerbahçe
 2002-2003  BOTAŞ Spor  Erdemirspor
 2003-2004  Fenerbahçe  Erdemirspor
 2004-2005  Fenerbahçe  Beşiktaş
 2005-2006  Beşiktaş   Fenerbahçe
 2006-2007  Fenerbahçe  Beşiktaş Cola Turka
 2007-2008  Galatasaray  Fenerbahçe
 2008-2009  Mersin Büyükşehir Belediyespor  Fenerbahçe
 2009-2010  Fenerbahçe  Galatasaray Medical Park
 2010-2011  Galatasaray Medical Park  Fenerbahçe
 2011-2012  Fenerbahçe  Galatasaray
 2012-2013  Fenerbahçe  Galatasaray Odeabank
 2013-2014  Fenerbahçe  Galatasaray Odeabank
 2014-2015  Fenerbahçe  Galatasaray
 2015-2016  Hatay Büyükşehir Belediyespor  Fenerbahçe
 2016-2017   Yakın Doğu Üniversitesi  Fenerbahçe
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