Kupayı en fazla Fenerbahçe kazandı

Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyon

Hatay temsilcisi ikinci zaferin peşinde

Diğer şampiyonlar

Kupanın şampiyonları ve finalistleri

Sezon Şampiyon Finalist 1992-1993 Galatasaray BOTAŞ Spor 1993-1994 Galatasaray BRİSA Spor 1994-1995 Galatasaray Fenerbahçe 1995-1996 Galatasaray BRİSA Spor 1996-1997 Galatasaray BOTAŞ Spor 1997-1998 Galatasaray BRİSA Spor 1998-1999 Fenerbahçe Galatasaray 1999-2000 Fenerbahçe Galatasaray 2000-2001 Fenerbahçe BOTAŞ Spor 2001-2002 BOTAŞ Spor Fenerbahçe 2002-2003 BOTAŞ Spor Erdemirspor 2003-2004 Fenerbahçe Erdemirspor 2004-2005 Fenerbahçe Beşiktaş 2005-2006 Beşiktaş Fenerbahçe 2006-2007 Fenerbahçe Beşiktaş Cola Turka 2007-2008 Galatasaray Fenerbahçe 2008-2009 Mersin Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe 2009-2010 Fenerbahçe Galatasaray Medical Park 2010-2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe 2011-2012 Fenerbahçe Galatasaray 2012-2013 Fenerbahçe Galatasaray Odeabank 2013-2014 Fenerbahçe Galatasaray Odeabank 2014-2015 Fenerbahçe Galatasaray 2015-2016 Hatay Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe 2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi Fenerbahçe

Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor 10 Ekim Çarşamba günü Adana'da karşılaşacak.Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşam TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ile geçen sezon Türkiye Kupası'nda final oynayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazanmak için mücadele edecek.Fenerbahçe, 10 Ekim Çarşamba günü yapacağı maçla 20. kez bu organizasyonda yer alarak en fazla final oynayan takım olma unvanını sürdürecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ikinci Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasına çıkacak.Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez kaldıran Fenerbahçe, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan ekip konumunda.1998-1999 sezonunda Galatasaray'ı yenerek ilk kez bu kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.2003-2004'te Erdemirspor'u, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da Galatasaray'ı mağlup edip, kupa sayısını 11'e çıkardı.Toplamda 8 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyonluk elde eden tek takım olarak dikkati çekiyor.Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın düzenlendiği ilk sezon olan 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda henüz kırılamayan bir rekora da imza attı.Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ile finalde karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı.Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, 8. kupasını müzesine götürdü.Hatay Büyükşehir Belediyespor, Türk kadın basketbolunun en önemli kupasını ikinci kez kazanmak için sahaya çıkacak.Daha önce bir kez bu organizasyonda yer alan Hatay temsilcisi, 10 Ekim Çarşamba günü karşılaşacağı Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonundaki 24. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yenerek mutlu sona ulaşmıştı.Hatay Büyükşehir Belediyespor, bir sezon aradan sonra en büyük kupayı elde etmek için ter dökecek.Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 5 takım şampiyonluk yaşadı.BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda kupayı müzesine götürdü.2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor ilk kez bu kupada mutlu sona ulaştı.Geçen sezon düzenlenen 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise yine Fenerbahçe'yi mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kazanmıştı.