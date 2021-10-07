Kadınlar voleybol liginde 38. sezon başlıyor

Kadınlar voleybol liginde 38. sezon start alıyor. Deplasmanlı ligde en fazla şampiyonluğu 16 kezle Eczacıbaşı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar voleybol liginde 38. sezon başlıyor
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07 Ekim 2021 15:32
Kadınlar voleybol liginde 38. sezon 8 Ekim Cuma günü yapılacak maçla başlayacak.

Sezonun açılış maçında Bolu Belediyespor, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Bolu'daki Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak maçın ilk servisi saat 16.00'da atılacak.

"Misli.com Sultanlar Ligi" adıyla oynanacak organizasyonda şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor.

Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 kez kupayı müzelerine götürerek en fazla şampiyonluk kazanan takım oldu.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı VitrA, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 kez mutlu sona ulaştı.

Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.

VakıfBank'ın şampiyonlukları

VakıfBank, ligde son 8 sezonda 6 şampiyonluk kazandı.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde VakıfBank takımının 3 (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, VakıfBank ile Güneş Sigorta'nın birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de 2 (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, 7 yıllık özlemini sonlandırdı. VakıfBank, 2013-2014 sezonunda da play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı.

VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.

İstanbul ekibi, 8 sezonda 6 kez kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe 5 kez şampiyon oldu

Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011'de de şampiyon olarak üst üste 3 kez kupayı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da lig şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

2019-2020 sezonu tamamlanamadı

Voleybolda 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Normal sezonu sona eren ligde play-offlar başlamadan koronavirüs salgını nedeniyle sezon sonlandırıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, şampiyon ilan etmediği sezonda küme düşmeyi de kaldırırken, Avrupa kupalarına gidecek takımları normal sezondaki sıralamaya göre belirledi.

Bu sezon 14 takım mücadele edecek

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 14 takım yer alacak.

2021-22 sezonunda 6 farklı şehirden 14 takım mücadele edecek. İstanbul 7 takımla ilk sırada yer alırken, Ankara 3 takımla ikinci sırada bulunuyor. Aksaray, Aydın, Bursa ve Bolu'dan ise ligde birer takım var.

Şampiyonlar

Kadın voleybolunda geride kalan 36 sezonun şampiyonları şunlar:

Sezon Şampiyon  
1984-1985 Eczacıbaşı  
1985-1986 Eczacıbaşı  
1986-1987 Eczacıbaşı  
1987-1988 Eczacıbaşı  
1988-1989 Eczacıbaşı  
1989-1990 Emlak Bankası  
1990-1991 Emlak Bankası  
1991-1992 VakıfBank  
1992-1993 Güneş Sigorta  
1993-1994 Eczacıbaşı  
1994-1995 Eczacıbaşı  
1995-1996 Emlak Bankası  
1996-1997 VakıfBank  
1997-1998 VakıfBank  
1998-1999 Eczacıbaşı  
1999-2000 Eczacıbaşı  
2000-2001 Eczacıbaşı  
2001-2002 Eczacıbaşı  
2002-2003 Eczacıbaşı  
2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta  
2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta  
2005-2006 Eczacıbaşı  
2006-2007 Eczacıbaşı  
2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva  
2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem  
2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem  
2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem  
2011-2012 Eczacıbaşı VitrA  
2012-2013 VakıfBank  
2013-2014 VakıfBank  
2014-2015 Fenerbahçe Grundig  
2015-2016 VakıfBank  
2016-2017 Fenerbahçe  
2017-2018 VakıfBank  
2018-2019 VakıfBank  
2019-2020 Lig tamamlanamadı  
2020-2021 VakıfBank  

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