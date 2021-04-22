Kadınlar ve Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonaları grup kuraları 20 ve 27 Mayıs'ta çekilecek

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri, 20 ve 27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek kura çekimlerinde belli olacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın grup kuralarının çekimi kadınlarda Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 20 Mayıs'ta yapılacak.



Erkeklerde ise kura çekimi Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.



Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'da, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası ise 1-19 Eylül tarihlerinde Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'da organize edilecek.



