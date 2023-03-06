Kadınlar uzun atlamada Sawyers zafere ulaştı!

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar uzun atlamada Büyük Britanyalı Jazmin Sawyers, altın madalya kazandı.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, kadınlar uzun atlamada madalyalar sahibini buldu.
Büyük Britanyalı Sawyers, 7 metrelik atlayışıyla podyumun zirvesine çıktı.
İtalyan Larissa Iapichino, 6.97 ile gümüş, Sırp Ivana Vuleta 6.91 ile bronz madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo'da 7 metrelik atlayışıyla altın madalyaya uzanan ve kariyerinde iki dünya şampiyonluğu bulunan Alman Malaika Mihambo ise dördüncü sırada kaldı.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, kadınlar uzun atlamada madalyalar sahibini buldu.
Büyük Britanyalı Sawyers, 7 metrelik atlayışıyla podyumun zirvesine çıktı.
İtalyan Larissa Iapichino, 6.97 ile gümüş, Sırp Ivana Vuleta 6.91 ile bronz madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo'da 7 metrelik atlayışıyla altın madalyaya uzanan ve kariyerinde iki dünya şampiyonluğu bulunan Alman Malaika Mihambo ise dördüncü sırada kaldı.
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