Kadınlar uzun atlamada Sawyers zafere ulaştı!

Kadınlar uzun atlamada Büyük Britanyalı Sawyers, 7 metrelik atlayışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadınlar uzun atlamada Sawyers zafere ulaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2023 00:18
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar uzun atlamada Büyük Britanyalı Jazmin Sawyers, altın madalya kazandı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, kadınlar uzun atlamada madalyalar sahibini buldu.

Büyük Britanyalı Sawyers, 7 metrelik atlayışıyla podyumun zirvesine çıktı.

İtalyan Larissa Iapichino, 6.97 ile gümüş, Sırp Ivana Vuleta 6.91 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo'da 7 metrelik atlayışıyla altın madalyaya uzanan ve kariyerinde iki dünya şampiyonluğu bulunan Alman Malaika Mihambo ise dördüncü sırada kaldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ