Kadınlar Süper Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Kadınlar Süper Ligi'nde çeyrek final etabı bugün oynanan 4 maçla sona erdi. Rakiplerine iki maç sonrasında üstünlük kuran Fenerbahçe, Galatasaray, ALG Spor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik ve Spor, yarı finale yükselen takımlar oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Süper Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
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07 Mayıs 2023 18:27
Son güncelleme 07 Mayıs 2023 19:28
Kadınlar Süper Ligi çeyrek final ikinci maçları bugün oynandı. Galatasaray, deplasmanda 5-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Çeyrek finaldeki diğer eşleşmede ise Fenerbahçe 1-0 kazandığı maçın rövanşında Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. 1-1'lik skorla sona eren mücadele sonrasında sarı-lacivertliler, yarı finale adını yazdırdı. 

ALG SPOR, BEŞİKTAŞ'A GEÇİT VERMEDİ

Çeyrek finalde Gaziantep temsilcisi ALG Spor, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Beşiktaş'ı konuk etti. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan ALG Spor, yarı finaldeki yerini aldı.

ALG Spor'un rakibi ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik ve Spor oldu. 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında rakibine 4-0'lık üstünlük kuran başkent ekibi yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE DEV EŞLEŞME

Çeyrek finalde rakiplerini elemeyi başaran Fenerbahçe ve Galatasaray, yarı finalde rakip oldu. 13 Mayıs'ta oynanacak yarı final ilk maçına sarı-kırmızılı ekip ev sahipliği yapacak. Rövanş mücadelesi ise 20 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
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