Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'nin bayrakları köprülerde!

Asvel'i mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupa'sını kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding Basketbol Takımı'nın bayrakları İstanbul'daki 3 köprüye de asıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'nin bayrakları köprülerde!
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11 Ekim 2023 15:52
FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding Basketbol Takımı'nın bayrakları İstanbul'daki 3 köprüye asıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe bayrakları; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalandı.

Kulüp, bayrakların asılması sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelinin de kulüp çalışanlarına yardımcı olduğunu vurguladı.

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