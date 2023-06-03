Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde zafer Barcelona'nın

Kadınlar Futbol Şampiyonlar Ligi Finali'nde Barcelona, Wolfsburg'u 2-0 geriden gelip 3-2 yenerek şampiyonluk zaferine ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde zafer Barcelona'nın
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03 Haziran 2023 19:27
Son güncelleme 03 Haziran 2023 20:32
Kadınlar Futbol Şampiyonlar Ligi Finali'nde Barcelona tarihi bir zafer kazandı. Alman temsilcisi Wolfsburg ile oynayan Katalanlar, ilk yarı 2-0 geriye düştü karşılamayı ikinci yarıda bulduğu 3 gol ile kazanarak şampiyon oldu.

Hollanda Philips Stadında oynanan karşılaşmada Wolfsburg adına goller 3.dakikasında Ewa Pajor, 37'de Alexsandra Popp'dan geldi. Barcelona, 48. ve 50. dakikalarda Patricia Guijarro'nun golleriyle beraberliği yakalarken, 70.dakikada Fridolina Rolfö ile 3-2 öne geçti. 

Bu sonuçla İspanyol ekibi Barcelona, 2.kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğuna ulaşan taraf oldu.



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