Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde para ödülü artacak

Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren kulüplere daha fazla dağıtılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde para ödülü artacak
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27 Nisan 2021 22:42
Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren kulüplere dağıtılacak toplam para ödülü, 24 milyon avroyu bulacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, gelecek sezon yeni bir formatla düzenlenecek Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde, kulüplere yapılacak ödemelerde büyük artış olacağı belirtildi.

Maçların yayın hakları ve sponsorluk anlaşmalarında yaşanan gelişmelerden dolayı gelecek sezon şampiyonaya katılacak ekiplere, bugünkü para ödülünün dört katına tekabül eden toplam 24 milyon avro ödeme yapılacak.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonundan itibaren 16 takımın grup aşamasında yer aldığı yeni bir format uygulanacak. Bu sezon sadece final maçında uygulanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ise gelecek sezon çeyrek finalden itibaren başlayacak.



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