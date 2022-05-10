Kadınlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları hafta sonunda başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift devreli lig usulüne göre oynanan ve normal sezonu 8 Mayıs'ta sona eren ligde gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar play-off, son 4 sırayı alan takımlar ise play-out karşılaşmaları yapacak. Bu maçların ardından şampiyon ve küme düşen takımlar belli olacak.



Çift maç üzerinden oynanacak play-off karşılaşmaları iki tur, yine çift maç üzerinden oynanacak play-out müsabakaları ise bir tur olacak.



Play-off çeyrek finalde ilk maçlar 14-15 Mayıs, rövanşları ise 21-22 Mayıs'ta yapılacak.



Play-off maçların programı:



14 Mayıs Cumartesi:



12.00 Hakkarigücü-Fenerbahçe



16.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-ALG Spor



15 Mayıs Pazar:



12.00 Konak Belediyespor-Beşiktaş Vodafone



14.00 Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük



21 Mayıs Cumartesi:



16.00 Fenerbahçe-Hakkarigücü



22 Mayıs Pazar:



15.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor



16.00 ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor



19.00 Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor



Play-out maçları programı:



15 Mayıs Pazar:



12.00 İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor-Altay



14.00 Kireçburnu-Bitexen Sivasspor



14.00 Kocaeli Bayan FK-Dudullu



14.00 Yukatel Kayseri-Hatayspor



22 Mayıs Pazar:



14.00 Dudullu-Kocaeli Bayan FK



14.00 Bitexen Sivasspor-Kireçburnu



14.00 Altay-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor



14.00 Hatayspor-Yukatel Kayseri





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