Kadınlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları hafta sonunda başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift devreli lig usulüne göre oynanan ve normal sezonu 8 Mayıs'ta sona eren ligde gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar play-off, son 4 sırayı alan takımlar ise play-out karşılaşmaları yapacak. Bu maçların ardından şampiyon ve küme düşen takımlar belli olacak.
Çift maç üzerinden oynanacak play-off karşılaşmaları iki tur, yine çift maç üzerinden oynanacak play-out müsabakaları ise bir tur olacak.
Play-off çeyrek finalde ilk maçlar 14-15 Mayıs, rövanşları ise 21-22 Mayıs'ta yapılacak.
Play-off maçların programı:
14 Mayıs Cumartesi:
12.00 Hakkarigücü-Fenerbahçe
16.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-ALG Spor
15 Mayıs Pazar:
12.00 Konak Belediyespor-Beşiktaş Vodafone
14.00 Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük
21 Mayıs Cumartesi:
16.00 Fenerbahçe-Hakkarigücü
22 Mayıs Pazar:
15.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor
16.00 ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor
19.00 Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor
Play-out maçları programı:
15 Mayıs Pazar:
12.00 İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor-Altay
14.00 Kireçburnu-Bitexen Sivasspor
14.00 Kocaeli Bayan FK-Dudullu
14.00 Yukatel Kayseri-Hatayspor
22 Mayıs Pazar:
14.00 Dudullu-Kocaeli Bayan FK
14.00 Bitexen Sivasspor-Kireçburnu
14.00 Altay-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor
14.00 Hatayspor-Yukatel Kayseri
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift devreli lig usulüne göre oynanan ve normal sezonu 8 Mayıs'ta sona eren ligde gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar play-off, son 4 sırayı alan takımlar ise play-out karşılaşmaları yapacak. Bu maçların ardından şampiyon ve küme düşen takımlar belli olacak.
Çift maç üzerinden oynanacak play-off karşılaşmaları iki tur, yine çift maç üzerinden oynanacak play-out müsabakaları ise bir tur olacak.
Play-off çeyrek finalde ilk maçlar 14-15 Mayıs, rövanşları ise 21-22 Mayıs'ta yapılacak.
Play-off maçların programı:
14 Mayıs Cumartesi:
12.00 Hakkarigücü-Fenerbahçe
16.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-ALG Spor
15 Mayıs Pazar:
12.00 Konak Belediyespor-Beşiktaş Vodafone
14.00 Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük
21 Mayıs Cumartesi:
16.00 Fenerbahçe-Hakkarigücü
22 Mayıs Pazar:
15.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor
16.00 ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor
19.00 Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor
Play-out maçları programı:
15 Mayıs Pazar:
12.00 İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor-Altay
14.00 Kireçburnu-Bitexen Sivasspor
14.00 Kocaeli Bayan FK-Dudullu
14.00 Yukatel Kayseri-Hatayspor
22 Mayıs Pazar:
14.00 Dudullu-Kocaeli Bayan FK
14.00 Bitexen Sivasspor-Kireçburnu
14.00 Altay-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor
14.00 Hatayspor-Yukatel Kayseri
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