Kadınlar Ligi'nde Ankara BB FOMGET, liderliğini sürdürdü

Kadınlar Futbol Ligi'nde Ankara BB FOMGET, deplasmanda Ataşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Ligi'nde Ankara BB FOMGET, liderliğini sürdürdü
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14 Ocak 2023 19:10
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 11. hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda karşılaştığı Ataşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İBB Esatpaşa Stadı'nda oynanan maçta başkent ekibinin gollerini 2. dakikada Olha ve 47. dakikada Ayshan kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 31'e yükselten FOMGET, B Grubu'nda liderliğini sürdürdü.

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