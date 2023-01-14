Kadınlar Ligi'nde Ankara BB FOMGET, liderliğini sürdürdü

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 11. hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda karşılaştığı Ataşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İBB Esatpaşa Stadı'nda oynanan maçta başkent ekibinin gollerini 2. dakikada Olha ve 47. dakikada Ayshan kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 31'e yükselten FOMGET, B Grubu'nda liderliğini sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İBB Esatpaşa Stadı'nda oynanan maçta başkent ekibinin gollerini 2. dakikada Olha ve 47. dakikada Ayshan kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 31'e yükselten FOMGET, B Grubu'nda liderliğini sürdürdü.
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