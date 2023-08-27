Kadınlar Ligi ilk haftası sona erdi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Ligi ilk haftası sona erdi
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27 Ağustos 2023 21:57
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonun ilk haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Ataşehir Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-4

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor: 1-0

Galatasaray-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-0

Beşiktaş-ALG Spor: 1-2

Trabzonspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-0

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Hakkarigücü: 0-1

Beylerbeyi-Fatih Vatanspor: 2-0

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