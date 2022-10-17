Kadınlar Ligi çok çekişmeli başladı!

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları geride kaldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe takımları ilk haftada zirvede yer aldı. İşte ilk haftanın ardından tablo...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Ligi çok çekişmeli başladı!
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17 Ekim 2022 16:39
Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından A grubunda Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, B grubunda da Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu.

2022-2023 sezonu açılış haftasında A grubunda deplasmanda Altay'ı 6-0'lık skorla yenen Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, grubunda puan cetvelinin en üst sırasına yerleşti.

B grubunda ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe de sezona grup lideri olarak başladı.

A grubunda ilk hafta sonuçları şöyle:

Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0

Altay-Beşiktaş Vodafone: 0-6

Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 0-0

ALG Spor-Hatayspor: 3-3

İlk hafta maçlarının ardından A grubunda görünüm şöyle oluştu:

  O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ JK VODAFONE KADIN FUTBOL TAKIMI 1 1 0 0 6 0 6 3
2.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 1 1 0 0 2 0 2 3
3.ALG SPOR 1 0 1 0 3 3 0 1
4.HATAYSPOR 1 0 1 0 3 3 0 1
5.FATİH VATAN SPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
6.HAKKARİGÜCÜ SPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
7.DUDULLU 0 0 0 0 0 0 0 0
8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
9.ALTAY 1 0 0 1 0 6 -6 0

B GRUBU

B Grubunda ise ilk hafta maç sonuçları şöyle oluştu:

Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediyespor: 1-1

Galatasaray Petrolofisi-Trabzonspor: 1-0

Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2

Ataşehir Belediyespor-Kireçburnu: 5-2

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe: 0-4

İlk hafta maçlarının ardından B grubunda puan durumu şöyle oluştu:

  O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 1 1 0 0 4 0 4 3
2.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 1 1 0 0 5 2 3 3
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 1 1 0 0 2 0 2 3
4.GALATASARAY PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI 1 1 0 0 1 0 1 3
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER 1 0 1 0 1 1 0 1
6.KONAK BELEDİYESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
7.TRABZONSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
8.BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ 1 0 0 1 0 2 -2 0
9.KİREÇBURNU 1 0 0 1 2 5 -3 0
10.BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 1 0 0 1 0 4 -4 0
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