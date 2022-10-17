O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ JK VODAFONE KADIN FUTBOL TAKIMI 1 1 0 0 6 0 6 3 2.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 1 1 0 0 2 0 2 3 3.ALG SPOR 1 0 1 0 3 3 0 1 4.HATAYSPOR 1 0 1 0 3 3 0 1 5.FATİH VATAN SPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 6.HAKKARİGÜCÜ SPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 7.DUDULLU 0 0 0 0 0 0 0 0 8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0 9.ALTAY 1 0 0 1 0 6 -6 0

B GRUBU

O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE 1 1 0 0 4 0 4 3 2.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 1 1 0 0 5 2 3 3 3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 1 1 0 0 2 0 2 3 4.GALATASARAY PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI 1 1 0 0 1 0 1 3 5.AMED SPORTİF FAALİYETLER 1 0 1 0 1 1 0 1 6.KONAK BELEDİYESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1 7.TRABZONSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0 8.BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ 1 0 0 1 0 2 -2 0 9.KİREÇBURNU 1 0 0 1 2 5 -3 0 10.BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 1 0 0 1 0 4 -4 0

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından A grubunda Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, B grubunda da Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu.2022-2023 sezonu açılış haftasında A grubunda deplasmanda Altay'ı 6-0'lık skorla yenen Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, grubunda puan cetvelinin en üst sırasına yerleşti.B grubunda ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe de sezona grup lideri olarak başladı.A grubunda ilk hafta sonuçları şöyle:Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0Altay-Beşiktaş Vodafone: 0-6Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 0-0ALG Spor-Hatayspor: 3-3İlk hafta maçlarının ardından A grubunda görünüm şöyle oluştu:B Grubunda ise ilk hafta maç sonuçları şöyle oluştu:Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediyespor: 1-1Galatasaray Petrolofisi-Trabzonspor: 1-0Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2Ataşehir Belediyespor-Kireçburnu: 5-2Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe: 0-4İlk hafta maçlarının ardından B grubunda puan durumu şöyle oluştu: