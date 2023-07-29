Kadınlar Kılıç Milli Takımı 16'ıncı

Eskrim Dünya Şampiyonası'nda kadınlar Kılıç Milli Takımı 16'ıncı oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Kılıç Milli Takımı 16'ıncı
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29 Temmuz 2023 17:53
Eskrim Dünya Şampiyonası'nda kadınlar kılıç takım müsabakaları yapıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen şampiyonada Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Iryna Shchukla ve Deniz Selin Ünlüdağ'dan kurulu kadınlar kılıç takımı sıralama karşılaşmalarını 16'ncı tamamladı.

Şampiyona, Pazar günü sona erecek.

 
 
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