Kadınlar hentbolda Fransa finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın hentbolunda Fransa finale yükseldi.



Fransa, Yoyogi National Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında İsveç ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 15-14 önde geçen Fransa, karşılaşmayı da 29-27 kazanarak ilk finalist oldu.



Rio 2016'da final oynayan ve ikinci olan Fransa, Tokyo 2020'de de finale çıkmayı başardı.



Fransa, 8 Ağustos Pazar günkü finalde Norveç-Rusya Olimpiyat Komitesi'nin galibiyle karşı karşıya gelecek.



İsveç ise aynı gün bronz madalya mücadelesine çıkacak.



