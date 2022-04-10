Kadınlar Hentbol Ligi'nde 18. hafta sonuçları...

Hentbolda Kadınlar Süper Lig 18. hafta müsabakaları tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 34-31
Anadolu Üniversitesi-Araç Belediyespor: 30-30
Antalya Anadoluspor-Yalıkavakspor: 14-56
Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 33-42
Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor: 32-30
EGO Spor-Tekirdağspor: 26-27
Alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 34-31
Anadolu Üniversitesi-Araç Belediyespor: 30-30
Antalya Anadoluspor-Yalıkavakspor: 14-56
Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 33-42
Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor: 32-30
EGO Spor-Tekirdağspor: 26-27