Kadınlar Hentbol Ligi'nde 18. hafta sonuçları...

Hentbolda Kadınlar Süper Lig 18. hafta müsabakaları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadınlar Hentbol Ligi'nde 18. hafta sonuçları...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2022 01:38
Hentbolda Kadınlar Süper Lig 18. hafta müsabakaları tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 34-31

Anadolu Üniversitesi-Araç Belediyespor: 30-30

Antalya Anadoluspor-Yalıkavakspor: 14-56

Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 33-42

Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor: 32-30

EGO Spor-Tekirdağspor: 26-27

 
 
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.