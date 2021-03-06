Kadınlar Günü Koşusu'nu 'Chaotic' kazandı!

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Veliefendi Hipodromu'nda özel bir yarış gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; TJK
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Kadınlar Günü Koşusu'nu 'Chaotic' kazandı!
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06 Mart 2021 22:33
At yarışlarında 5. kez düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu "Chaotic" isimli safkan kazandı.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuda 7 İngiliz dişi safkan, 2 bin metrelik sentetik pistte yarıştı.

Koşuda Adil Mert Kaya'nın sahibi olduğu, Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı "Chaotic" isimli safkan, 2.07.24'lük derecesiyle birinci oldu.

Koşuda "Philberta" adlı safkan ikinciliği, "Ball Of Love" ise üçüncülüğü elde etti.



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