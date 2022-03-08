"Kadınlar güçlüdür, başarır"

Milli hentbol sporcuları, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşılan gönderide 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Kadınlar güçlüdür, başarır'
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08 Mart 2022 13:40
Milli hentbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için video mesaj hazırladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) Youtube kanalında yayımlanan ve A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncularının yer aldığı videoda, "Kadınlar güçlüdür, başarır." mesajı verildi.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen THF Başkanı Uğur Kılıç ise birçok önemli başarının arkasında kadınların olduğunu belirtti.

Eşitlikten yana olduklarını aktaran Kılıç, "Hatta kadın sporcu sayısının daha fazla olması yönünde tutum sergiliyoruz. Seçilirken iki kadın yönetim kurulu üyemizle yola çıktık. Ülkemizde de hentbolda başarıyı hep kadın hentbolu ile elde ettik. Federasyonumuzda görev yapan 90 kişiden 27'si kadın. Tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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