Kadınlar golbolde Türkiye finalde!

Kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Kadınlar golbolde Türkiye finalde!
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dokuzuncu gününde kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Makuhari Messe Spor Salonu'ndaki yarı final karşılaşmasında 2016 Rio'da altın madalya kazanan Türkiye ile 2012 Londra'da şampiyon olan Japonya yarı finalde karşı karşıya geldi.

Japonya maça iyi başladı ve ilk dakika içinde bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlük kurdu. Rakibi karşısında milli yıldız Sevda Altunoluk'un 4 golüyle Türkiye, devreyi 4-3 önde tamamladı.

Bitime 7 dakika kala Japonya skoru eşitlemesine rağmen Sevda, üst üste 2 gol daha kaydetti ve son 6 dakikaya milli takım 6-4 üstün girdi. Sevda Altunoluk'la 2 gol daha bulan Türkiye, karşılaşmayı 8-5 kazandı ve üst üste ikinci kez finale çıktı.

Milli takımın bütün gollerini turnuvanın gol krallığında lider olan Sevda kaydetti.

Türkiye, Brezilya-ABD maçının galibiyle yarın TSİ 11.45'te finalde karşılaşacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Milli sporcular galibiyetin sevincini de Bakan Kasapoğlu'yla karşılıklı tezahürat yaparak kutladı.

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