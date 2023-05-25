Kadınlar futbolunda final yine İzmir'de

Kadınlar Futbol Süper Lig'inde şampiyon yine İzmir'de belli olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar futbolunda final yine İzmir'de
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25 Mayıs 2023 14:54
TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon bu sezon da İzmir'de belli olacak.

Ligde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K. ile Fenerbahçe arasında 2 Haziran Cuma günü saat 20.00'de oynanacak, Play-Off final maçına Alsancak Mustafa Denizli Stadı ev sahipliği yapacak.

Maçı kazanan taraf şampiyonluğa ulaşacak. Kadın Futbol Süper Ligi'nin yeni formatında geçen sezon da final aynı statta oynanmıştı.

Alsancak Stadı'nda 12 Haziran 2012'de oyanan final maçında ALG Spor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.
 
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