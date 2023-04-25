Kadınlar Futbol Ligi'nde play-off heyecanı başladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off 1. turunda ilk maçlar tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Kadınlar Futbol Ligi'nde play-off heyecanı başladı
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25 Nisan 2023 23:06
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off 1. turunda ilk maçlar yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Konak Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-4

Ataşehir Belediyespor-Fatih Vatanspor: 0-6

Bitexen 1207 Antalyaspor-Beşiktaş Vodafone: 0-4

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Hakkarigücü-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-1

Eşleşmelerde rövanş mücadeleleri, 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Ligde A Grubu'nu lider bitiren ALG Spor ve B Grubu'nu zirvede tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi, doğrudan çeyrek finale yükselmişti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sezonun kalanına devam edemeyen Onvo Hatayspor'la play-off'ta eşleşen Fenerbahçe Petrol Ofisi de çeyrek finale adını yazdırmıştı.

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